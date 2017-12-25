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В ереванском аэропорту «Звартноц» задержан молодой человек, находящийся в розыске в России


В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Линейного отдела Полиции РА в аэропорту «Звартноц», 25 декабря в 3:50 после прибытия авиарейса Минск-Ереван был задержан Ашот В., 1989 г.р., который с 1 февраля 2016 года разыскивался отделом МВД России по городу Геленджик Краснодарского края по обвинению по пункту «В» части 2 статьи 115 УК РФ ( Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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