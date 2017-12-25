Из 25 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие 3 суток, раскрыто 20

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 25 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 22 и 25 декабря, раскрыто 20.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков, раскрыт 21 случай кражи, по 2 случая похищения человека и мошенничества, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, грабежа и хулиганства.Из ранее совершенных преступлений раскрыто 7 случаев кражи, по 1 случаю причинения телесных повреждений и мошенничества.За минувшие 3 суток в республике был зарегистрирован 21 ДТП: 2 человека погибли, 28 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.