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Из 25 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие 3 суток, раскрыто 20


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 25 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 22 и 25 декабря, раскрыто 20.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков, раскрыт 21 случай кражи, по 2 случая похищения человека и мошенничества, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, грабежа и хулиганства. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 7 случаев кражи, по 1 случаю причинения телесных повреждений и мошенничества.
За минувшие 3 суток в республике был зарегистрирован 21 ДТП: 2 человека погибли, 28 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.


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