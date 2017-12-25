Членство Армении в ЕАЭС и подписание Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС не ослабили уровень двустороннего экономического сотрудничества

Членство Армении в Евразийском экономическом союзе и подписание Грузией Соглашения об ассоциации с Европейским союзом не ослабили уровень армяно-грузинского экономического сотрудничества Как сообщает корр. Арменпресс из Тбилиси, об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с журналистами по итогам встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном в Тбилиси.

«Более того, мы зафиксировали рост экономического сотрудничества, рост товарооборота. Я также должен отметить, что у нас также есть рост в сфере туризма», - сказал президент Грузии.

Маргвелашвили подчеркнул важность официального визита президента Армении Сержа Саргсяна в Грузию, отметив, что это еще один шаг к углублению двустороннего сотрудничества. «», - подчеркнул президент Грузии.