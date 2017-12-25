В Тбилиси состоялись армяно-грузинские переговоры высокого уровня с участием официальных делегаций двух стран.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили поприветствовал визит делегации во главе с президентом дружественной Армении в Тбилиси, выразив радость в связи с тем, что 25-й юбилейный год установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией заканчивается знаменательным визитом президента Саргсяна в Тбилиси. По словам Маргвелашвили, данный визит придаст новый импульс развитию межгосударственных отношений и укреплению дружбы между двумя народами.

Президенты Армении и Грузии с удовлетворением отметили рост товарооборота между двумя странами в этом году, достигнутый в сфере туризма прогресс и развитие сотрудничества в ряде других отраслей, подчеркнув при этом, что потенциал сотрудничества намного больше, и необходимо продолжать последовательную работу.

Президенты Саргсян и Маргвелашвили также придали важное значение региональной безопасности и миру в плане создания благоприятных условий для процветания и экономического развития стран региона.

В ходе встречи в расширенном составе члены делегации представили друг другу сотрудничество в своей области, ход реализации совместных программ, достижения и проблемы, а также получили поручения от президентов по их решению и углублению взаимодействия.