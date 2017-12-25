На встрече в Тбилиси президенты Армении и Грузии затронули вопросы расширения торгово-экономической повестки между двумя странами, подчеркнув важность сотрудничества в таких важных областях , как энергетика и транспорт. Как сообщает корр. Арменпресс из Тбилиси, об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с журналистами по итогам встречи с президентом Грузии.

«Мы затронули транзитные возможности наших стран и пути их эффективного использования. Мы говорили о реализации проектов в сфере туризма и ИТ, учитывая огромный потенциал в этой отрасли», - отметил Саргсян.

В повестке встречи был также вопрос о создании совместных промышленных предприятий. «Я сказал господину президенту, что грузинская сторона должна использовать возможности Армении, свободные экономические зоны и продавать свою продукцию на рынке Евразийского экономического союза. Любая зарегистрированная в Армении компания может быть очень полезной в этом отношении. Я хотел бы подчеркнуть, что на иранской границе создана новая свободная экономическая зона, которая является прекрасной возможностью для грузинских товаров и услуг, экспортируемых на другой платежеспособный рынок – в Исламскую Республику Иран», - сказал Серж Саргсян.