Посольство Армении уточняет информацию о наличии граждан Армении среди пострадавших в ДТП с рейсовым на западе Москвы

Посольство Армении в России уточняет информацию о наличии граждан Армении среди погибших и пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, въехавшим в подземный переход возле метро «Славянский бульвар» на западе Москвы.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу ведомства в Фейсбуке, посольство выражает соболезнование родным и близким погибших и желает пострадавшим скорейшего выздоровления.

Авария с рейсовым автобусом произошла днем 25 декабря в одном из самых оживленных мест на западе столицы. Во время происшествия в переходе находилось большое количество людей. По данным российских СМИ, в настоящее время рассматриваются две версии произошедшего: автобус или «подрезала» другая машина, или у него отказали тормоза.