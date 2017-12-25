Завершился конкурс "10 лучших спортсменов Армении 2017 года", который впервые прошел в новом формате – при участии общественности.

Как сообщает Арменпресс, аккредитованные в министерстве журналисты выбрали 10 лучших спортсменов из представленного министерством спорта и по делам молодежи Армении списка из 25 спортсменов. Проходило также SMS-голосование.

Топ-10 спортсменов 2017 года:

Генрих Мхитарян, 9897.62

Артур Алексанян, 7686.50

Левон Аронян, 6148,59

Григор Мхитарян, 4568.93

Максим Манукян 4377.62

Ованес Бачков, 3953.65

Симон Мартиросян, 3683.72

Эдгар Степанян, 2503.92

Артур Товмасян, 2485.95

Тигран Киракосян, 2196.90

Церемония награждения 10 лучших спортсменов Армении 2017 года состоится 27 декабря.