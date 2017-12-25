Генеральное консульство Республики Армения в городе Ростове-на-Дону сообщает, что дорога через контрольно-пропускной пункт ''Верхний Ларс'' открыта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу ведомства в Фейсбуке, генеральное консульство следит за развитием ситуации и будет информировать граждан о дальнейших изменениях.

Ранее сообщалось, что на КПП Верхний Ларс сотрудники МЧС РФ установили палатки для граждан Армении, развернули полевую кухню. По положению на 15:30 25-го декабря, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс была закрыта.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС Южной Осетии РФ, на дороге Степанцминда-Ларс скопилось 282 транспортных средства, из коих 247 – грузовых, 32 легковых, 3 автобуса.