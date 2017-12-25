Путин обсудит с главами СНГ итоги российского председательства в Содружестве в 2017 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудит 26 декабря в Москве на неформальной встрече с главами государств СНГ итоги российского председательства в Содружестве в 2017 году и обменяется мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимодействия в различных областях, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, во встрече примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Армения Серж Саргсян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, президент Республики Молдова Игорь Додон, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.





