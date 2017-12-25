Президент Армении с официальным визитом прибыл в Грузию

Президент Армении Серж Саргсян вместе с супругой с официальным визитом прибыл в Грузию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, после официальной церемонии встречи в резиденции президента Грузии стартовала личная встреча президентов Армении и Грузии Сержа Саргсяна и Гиоргия Маргвелашвили, после чего пройдут армяно-грузинские переговоры высшего уровня в расширенном составе с участием делегаций двух государств,

Итоги переговоров президенты Серж Саргсян и Гиоргий Маргвелашвили подведут в ходе заявлений для представителей СМИ.

В честь находящегося с официальным визитом президента Сержа Саргсяна и госпожи Риты Саргсян вечером от имени Гиоргия Маргвелашвили и его супруги Маки Чичуа будет дан официальный ужин.