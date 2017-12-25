Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-12-17

ЕРЕВАН, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 декабря, курс доллара США вырос на 0.88 драмa и составил 481.43 драм. Курс евро вырос на 0.42 драмa и составил 569.68 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 8.29 драм. Курс британского фунта вырос на 0.03 драмa и составил 643.53 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 35.78 драмa и составила 19573.13 драм. Цена серебра выросла на 0.92 драмa и составила 250.36 драм. Цена платины выросла на 25.94 драмa и составила 14193.63 драм.