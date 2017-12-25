Азиатские индексы - 25-12-17

ТОКИО, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.16% и составил 22939.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.16% и составил 1831.93 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.50% и составил 3280.46 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29578.01 пункта.