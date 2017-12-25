Расследование ДТП с автобусом у станции метро "Славянский бульвар". Хроника событий
Рейсовый автобус въехал в подземный переход на западе Москвы. ДТП произошло у станции метро "Славянский бульвар", где находилось большое количество людей. В результате погибли четыре человека, еще девять получили травмы, им оказывают медицинскую помощь, передает Арменпресс.
16:22:25
Полиция рассматривает две версии причин аварии. "В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства. Водитель задержан, с ним работают сотрудники полиции", - рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД. Водитель задержан.
16:20:22
Собянин поручил провести проверку всего автобусного парка.
"Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование", - сказал он, приехав на место происшествия.
16:18:01
16:11:52
Два человека находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
16:07:27
Как сообщил источник в правоохранительных органах, версия об умышленном наезде полностью исключена.
15:56:34
На Кутузовском проспекте образовалась пробка длиной более трех километров.