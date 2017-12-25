Столетняя француженка объяснила свое долголетие «рюмкой кое-чего»

Самая старая барменша Франции раскрыла секрет своего долголетия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

«Никогда не есть фрукты. И никогда не пить молоко или йогурт, — рассказала жительница города Исберг Мари-Лу Вирт, недавно отметившая столетний юбилей. — Запиваю еду водой. И рюмкой кое-чего еще... но в меру. Если бы много пила, то сейчас бы меня тут не было».

Вирт родилась в 1917 году. В 14 лет она стала работать в баре, который открыли ее родители. Заведение работает до сих пор, и Мэри-Лу по-прежнему стоит за стойкой, но былых завсегдатаев почти не осталось. «Я похоронила их всех. Они умерли раньше меня. А молодежь сюда не заходит, — сетует она. — Кому охота смотреть на старуху».

По мнению юбилярши, прежде Исберг был более оживленным местом. «Жизнь была другой. Тогда в городе было 100 бистро. Теперь осталось только четыре. Было шесть тысяч фабричных рабочих. Теперь только 200, — рассказывает она. — У фабрики каждый день танцевали под механическое пианино. Теперь всего этого нет».