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«Танцующий миллионер» привязал Rolls-Royce к оленю и станцевал


У «танцующего миллионера» отбирают за долги роскошные виллы, яхты и авто

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеозапись «буксировки» красного Rolls-Royce надувным оленем, сообщает Арменпресс.

В финале клипа Вакки выходит из машины в костюме Санта-Клауса, танцует под песню Last Christmas и поздравляет всех с Рождеством. «Это сани современного Санты», — добавил он.

Вакки — звезда Instagram, у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. За это его прозвали танцующим миллионером.

 

 




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