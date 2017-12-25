Кардашьян поголубела ради мужа

Телезвезда Ким Кардашьян появилась на публике, полностью одетая в голубое. Таким образом она решила поддержать новую лимитированную коллекцию кроссовок своего мужа Канье Уэста Yeezy Boost 350 v2 Blue Tint, как передает Арменпресс, об этом сообщает Vogue.

Знаменитость надела овчинный бомбер, бюстье, трикотажные тренировочные брюки и остроносые ботильоны на шпильке, выдержанные в холодном розовом оттенке, который был выбран Уэстом для очередного релиза разрабатываемой совместно с adidas линейки. В соответствующий голубой оттенок были выкрашены даже волосы знаменитости.

Каждый новый релиз модели Yeezy Boost, ставшей одной из самых популярных марок кроссовок уходящего года, вызывает покупательский ажиотаж. Модель Blue Tint появилась в продаже в середине декабря 2017 года.

При этом, как считает издание HighSnobiety, первое место в списке самых популярных кроссовок 2017 годаполучили кроссовки, созданные в коллаборации Virgil Abloh и Nike Air Jordan 1. Отмечается, что их появление стало главным событием года для сникерхедов. Обувь соединила в себе силуэты трех брендов: Nike, Converse и Jordan.