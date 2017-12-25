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Представитель Арцаха в США участвовал в мероприятии, состоявшемся в армянской церкви Нью-Йорка


На днях Постоянный представитель Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) в США Роберт Аветисян выступил на мероприятии, посвященном Арцаху, которое состоялось в зале приемов церкви Св. Григория Лусаворича г. Нью-Йорка. На мероприятии присутствовали также Постоянный представитель Армении при ООН посол Зограб Мнацаканян, представители армянской общины и духовенства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в своем выступлении Роберт Аветисян коснулся значимых событий, произошедших в политической и экономической жизни Арцаха в уходящем году, а также нынешнего этапа урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.




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