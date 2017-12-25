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"Снеговик" рисует сногсшибательные рождественские картины на окнах


Но художник Том Бейкер из английского графства Беркшир поступает по-другому, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Каждый год в преддверии Рождества он украшает окна рождественскими рисунками, сделанными из искусственного снега. Иногда он работает по 19 часов в сутки!

Теперь его работа пользуется все большей и больше популярностью, украсить окна его приглашают даже знаменитости.

 


«Снеговик» рисует сногсшибательные рождественские картины на окнах


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