В резиденции президента Грузии стартовала встреча президентов Армении и Грузии Сержа Саргсяна и Гиоргия Маргвелашвили.

Как сообщает Арменпресс, до этого в аэропорту Тбилиси президента и Первую леди Армении встретили глава МИД Грузии Михеил Джанелидз и руководитель аппарата президента Грузии Гиоргий Абашишвили.

В рамках визита президент Республики Армении проведёт также встречи с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В ходе встреч будут обсуждаться стержневые вопросы повестки взаимодействия между двумя дружественными государствами в ряде отраслей.

Президент Саргсян посетит также Научно-культурный центр "Дом Ованнеса Туманяна" и церковь Святого Георгия, где встретится с представителями армянской общины. В рамках визита Президент на тбилисской Площади Героев возложит венок к мемориалу и воздаст дань памяти.