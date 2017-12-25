Почти 80 московских музеев будут работать бесплатно в новогодние праздники

Порядка 77 музеев московского департамента культуры будут бесплатно открыты для посетителей со 2 по 7 января, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в понедельник.

"В новогодние праздники 77 музеев департамента культуры Москвы будут работать бесплатно. Посетить самые интересные и актуальные выставки без покупки билета все желающие смогут с 2 по 7 января", — говорится в сообщении, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Посетители Нового Манежа смогут попасть на выставку "Необъятный Рязанов", посвященную 90-летию режиссера Эльдара Рязанова. В Музее Марины Цветаевой будет идти выставка "Где мой дом?", приуроченная к 125-летию поэтессы: в экспозиции представят ее рабочие тетради, записки и заметки, планы будущих произведений и черновики.

Среди тематических выставок бесплатно можно будет посетить экспозицию "Зимний калейдоскоп" в Доме Высоцкого на Таганке. В музее А.Н. Скрябина 6 января состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурсного прослушивания на стипендию им. А. Скрябина, посвященный годовщине со дня рождения композитора.

Среди музеев, открытых бесплатно в эти дни — Музей археологии, Музейно-выставочный центр Гиляровского, Музей истории ГУЛАГа, Мемориальная квартира А.С. Пушкина, Дом Н.В. Гоголя, Московский государственный музей С.А. Есенина, Музей моды, Государственный музей В.В. Маяковского.