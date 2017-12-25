Чрезвычайное положение в Турции будет отменено в феврале 2018-го года

Чрезвычайное положение в Турции будет отменено 21-го февраля 2018-го года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство CNNTürk.

По данным источника, сначала предполагалось, что чрезвычайное положение в Турции будет отменено 17-го января 2018-го года, однако затем эта дата была перенесена на 21-е февраля 2018-го года.

Чрезвычайное положение в Турции было объявлено 20-го июля 2016 года, после подавления попытки военного переворота в стране.

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попытке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Во время столкновений в ходе попытки военного переворота в Турции 15-го июля погибло около 290 человек. Более 2000 человек были ранены. После указанных событий было задержано около 26.000 человек. Сейчас под арестом 13 419 человек, паспорта 74562 человек объявлены недействительными.

Около 60.000 человек были уволены по подозрению в связях с Гюленом и его сторонниками, которых Анкара считает террористами.