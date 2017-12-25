В начале следующего года начнутся работы по составлению руководства по внешнему облику и удобной городской среде Еревана

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, советник мэра Ваагн Вермишян доложил, что завершены работы по изучению международного опыта с целью составления руководства по внешнему облику и удобной городской среде Еревана.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в результате изучения была выбрана датская компания, которая составила соответствующее руководство для Сан-Франциско, Нью-Йорка, Копенгагена, Москвы и более 20 крупнейших городов. Было также доложено, что в начале следующего года международные специалисты посетят Ереван для изучения городской среды и представления соответствующей рабочей программы.Мэр Тарон Маргарян поручил периодически сообщать о ходе работ.