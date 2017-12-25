В Армению можно привлечь инвестиции в размере 108 млн долларов путем предоставления упрощенного жилища

В соответствии с исследованиями, проведенными специализированной организацией при содействии Государственной миграционной службы, в Армению в течение 6 лет можно обеспечить инвестиции в размере 108 миллионов долларов США путем предоставления упрощенного жилища, сообщает Арменпресс.

Исследование, проведенное в рамках программы «Поддержка миграции и управления границами в Армении» (MIBMA), показывает, что Армения, входящая в список 38 лучших стран рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса», может привлечь внимание инвесторов международного сообщества.

«В сотрудничестве с Государственной миграционной службой были созданы инструменты поддержки идеи «Иммиграция инвесторов». Иностранцы, сделавшие некоторые инвестиции в Армению, получат возможность получить гражданство или статус постоянного проживания», - сказал журналистам руководитель проекта MIBMA Карел Хофстра.

Согласно отчету исследования, тесные связи Армении с Россией и бывшими государствами СНГ, а также ее членство в Евразийском экономическом союзе способствуют повышению ее привлекательности и раскрытию возможного потенциала в том случае, если она присоединится к движению независимых субъектов глобальных граждан. Имея благоприятные условия для ведения бизнеса, возможности доступа к многочисленным целевым рынкам, благоприятные и мягкие погодные условия, Армения стремится привлечь внимание инвесторов-иммигрантов, которые стремятся диверсифицировать свои активы, расширить свою предпринимательскую деятельность и обеспечить будущее своих семей.

Оценивая потенциал страны для присоединения к сообществу иммигрантов-инвесторов, необходимо тщательно изучить ряд факторов, которые служат хорошей базой для законодательной и инвестиционной инфраструктуры для этого проекта. С другой стороны, геополитическое положение страны, а также ее международные экономические связи служат мощным источником информации.

Армения известна своей довольно открытой позицией в вопросе иностранных инвестиций и собственности.

Программы привлечения иммигрантов-инвесторов рассматриваются как надежный и стабильный источник прямых иностранных инвестиций, а потенциал их влияния в малых странах может быть значительным. Их способность привлекать инвесторов во многом зависит от стабильности страны, ее международной ситуации, качества жизни, а также от структуры существующей программы. Армения, имеющая привлекательную инвестиционную среду и стратегическое географическое положение, имеет все необходимые предпосылки для того, чтобы выступать в качестве предпочтительного целевого пункта для мигрантов. Безвизовый режим с более чем 60 странами и особые отношения с Россией, а также соседство с Ираном делают получение армянского гражданства не только мерой по обеспечению собственной безопасности, но и стратегическим шагом для развития и позиционирования бизнеса.