25 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Были обсуждены вопросы, касающиеся ряда программ, запланированных на 2018 год.Особое внимание было уделено задачам социально-экономического развития южной части республики.Глава государства отметил важность комплексной разработки программ и проведения координированной работы, назвав это важнейшим залогом эффективной реализации проектов.На совещании присутствовали председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.