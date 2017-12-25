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Бако Саакян провел рабочее совещание с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти


25 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Были обсуждены вопросы, касающиеся ряда программ, запланированных на 2018 год.
Особое внимание было уделено задачам социально-экономического развития южной части республики.
Глава государства отметил важность комплексной разработки программ и проведения координированной работы, назвав это важнейшим залогом эффективной реализации проектов.
На совещании присутствовали председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.


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