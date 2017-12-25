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Состояние Табакова резко ухудшилось


Самочувствие народного артиста СССР Олега Табакова резко ухудшилось. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на его врачей.

Медики оценивают состояние актера как крайне тяжелое. Табакову стало плохо накануне, хотя ранее в декабре сообщалось о положительной динамике в развитии его болезни.

82-летнего Табакова госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям разных СМИ, у него диагностировали заражение крови, актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.

Сын народного артиста Антон Табаков, в свою очередь, заявил, что у его отца воспаление легких.

Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит» и «Человек с бульвара Капуцинов».




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