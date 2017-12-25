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На КПП Верхний Ларс для граждан Армении установили палатки: есть опасность схода лавин


По сведениям, полученным из Генерального консульства Армении в Ростове-на-Дону, на КПП Верхний Ларс сотрудники МЧС РФ установили палатки для граждан Армении, развернули полевую кухню. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«На КПП Верхний Ларс присутствует также представитель Генерального консульства Армении в Ростове-на-Дону. На участке Казбеги продолжается расчистка снега, по предварительным данным,  есть опасность схода лавин»,- сообщает пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Информация последует.

Как сообщалось ранее, МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 25-го декабря,  согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС Южной Осетии РФ, на дороге Степанцминда-Ларс скопилось  282 транспортных средства, из коих  247 – грузовых, 32 легковых,  3 автобуса.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 15:30 25-го декабря дорога Степанцминда-Ларс остается закрытой.


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