Бако Саакян подписал ряд законов
16:17, 25 Декабрь, 2017
25 декабря Президент Бако Саакян подписал законы «О внесении изменений и дополнения в закон НКР «О бюджетной системе Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении изменения и дополнения в закон НКР «О научной и научно-технической деятельности», «О внесении изменения в закон НКР «О медицинской помощи и обслуживании населения», «О внесении изменения в закон НКР «О физической культуре и спорте», «О внесении изменений в закон НКР «О социальной защите инвалидов в Нагорно-Карабахской Республике», «О внесении изменения в закон НКР «О занятости», «О внесении изменений в закон НКР «О наркотических средствах и психотропных (психоактивных) веществах», «О внесении изменения и дополнения в закон НКР «О животном мире» и закон «О государственном бюджете Республики Арцах на 2018 год». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.