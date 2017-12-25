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Президент Армении Серж Саргсян посетит с рабочим визитом РФ


Президент Армении Серж Саргсян 26-го декабря отправится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Серж Саргсян примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая состоится в Москве. 


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