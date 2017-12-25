Министр транспорта, связи и ИТ Армении ознакомился с работами по модернизации станции “Кармир блур”

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян сегодня посетил станцию Кармир-Блур “Южно-Кавказской железной” дороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, недавно на станции были реализованы работы по модернизации энергосистем, которые были проведены в три этапа. В ходе визита глава компании Сергей Валко представил министру результаты работы станции.

В третьей фазе 2017 года 4 линии и 18-стрелочные транспортеры были объединены в общую электрическую систему. Это позволит повысить безопасность движения и маневренность на станции, ускорить процесс транспортировки, прием-отправление и формирование функций поездов.

Министру также была представлена электронная система транспортировки грузов, с помощью которой контролируется движение и маршрут всех грузовых поездов. Перевозчик, предоставив информацию о его грузе и пункте назначения, имеет возможность узнать стоимость услуги за считанные секунды.

Между Южно-Кавказской железной дорогой и двумя компаниями-перевозчиками сегодня было подписано новые соглашения о сотрудничестве, которое значительно увеличит объем перевозок железнодорожных грузов.