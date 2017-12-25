Путин обсудил с Совбезом России подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии

Президент РФ Владимир Путин в понедельник обсудил с членами Совета Безопасности вопросы сирийского урегулирования и подготовку к конгрессу Национального диалога Сирии, как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня только что президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На нем присутствовали Матвиенко, Володин, Вайно, Бортников, Патрушев, Шойгу, Лавров, Нарышкин, Колокольцев, Иванов. Обсудили текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, переговорили также достаточно подробно по перспективам сирийского урегулирования, прежде всего с учетом результатов завершившегося на днях очередного раунда переговоров в Астане, а также обменялись мнениями о подготовке национального конгресса", — заявил Песков.