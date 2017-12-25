Арестовав меня, Азербайджан увеличил число туристов в Арцахе: блогер Лапшин

Гражданин РФ и Израиля, блогер Александр Лапшин, думает, что его арест оказал обратный эффект. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Для меня уходящий 2017 год был непростым, ибо почти 9 месяцев этого года были проведены в азербайджанской тюрьме из-за поездки в Арцах. Мне довелось погрузиться в грязные разборки азербайджанских кланов, узнать про семейные дрязги Алиевых, прокатиться на личном самолете жены бакинского султана, услышать и увидеть воочию грызню за власть и нефтяные деньги в этой мусульманской стране, их расизм и ненависть не только к армянскому народу из-за конфликта в Арцахе, но и иноверцам в целом. Чего стоили одни лишь призывы к еврейским погромам, которые выкрикивали демонстранты перед бакинским судом, где меня судили, а ведь в этой стране демонстрации организуются властями - делайте выводы. Парадоксальным образом, пытаясь запугать весь мир, Азербайджан наоборот способствовал тому, что в 2017 году Арцах посетило почти вдвое больше туристов, чем годом ранее. Среди них были моих добрые друзья из Прибалтики: Александр Алимов и Ивар Утинас из Латвии, Слава Горбунов из Литвы и многие другие. Они сняли прикольный фильм про этот замечательный край, его культуру, народ, природу, памятники архитектуры. Взгляните, уверен, вам тоже захочется там побывать!»,- пишет Лапшин.

Предлагаем вашему вниманию короткий ролик, рассказывающий о фильме.