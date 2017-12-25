Промышленный сектор Сирии потерял около $4,5 миллиарда за время войны

Промышленный сектор экономики Сирии потерял около 4,5 миллиарда долларов США за время войны. Как передает Арменпресс, об этом рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности Сирии Ахмед аль-Хаму.

"В результате этого разрушения и блокады, целью которой стали промышленные предприятия государственного и частного сектора, стоимость ущерба достигла двух триллионов 300 миллиардов сирийских лир (4,5 миллиарда долларов)", — сообщил министр.

Он отметил, что в эту сумму включены не все предприятия, так как часть из них труднодоступна из-за ситуации в стране. Он добавил, что из всей суммы около 1,7 миллиарда долларов составили потери государственного сектора промышленности.

Война в Сирии началась в 2011 году. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.