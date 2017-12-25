Правительство РА одобрило инициативы мэрии Еревана, направленные на улучшение деловой среды

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, первый заместитель мэра Камо Ареян доложил, что созданная по поручению мэра Еревана рабочая группа составила программу мероприятий по улучшению деловой среды. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Было также доложено, что правительство РА одобрило уже применяемые в этом направлении две инициативы мэрии Еревана. Было отмечено, что, в частности, речь идет об упрощении процесса и сокращении сроковпредоставления градостроительных документов и разрешений на строительство.Мэр Тарон Маргарян, придав важность инициативам и мероприятиям, направленным на улучшение деловой среды, поручил продолжить работы и, при необходимости, представить новые предложения.