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39-летний гражданин с огнестрельным ранением был госпитализирован


25-го декабря в Арабкирское отделение полиции Еревана поступил сигнал из больницы о том, что к ним поступил Артуш Х., с диагнозом «огнестрельное ранение в области коленной впадины на задней поверхности левой голени».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, пострадавший был ранен 24-го декабря, в районе 23.00, во время ссоры во дворе дома по адресу Ереван, проспект Комитаса, 27, со стороны мужчины, выстрелившего в него из пневматического пистолета.

Вследствие оперативных действий сотрудников полиции удалось выяснить личность стрелявшего. Ведется его розыск. Назначены экспертизы. Ведется расследование.


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