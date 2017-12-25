39-летний гражданин с огнестрельным ранением был госпитализирован

25-го декабря в Арабкирское отделение полиции Еревана поступил сигнал из больницы о том, что к ним поступил Артуш Х., с диагнозом «огнестрельное ранение в области коленной впадины на задней поверхности левой голени».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, пострадавший был ранен 24-го декабря, в районе 23.00, во время ссоры во дворе дома по адресу Ереван, проспект Комитаса, 27, со стороны мужчины, выстрелившего в него из пневматического пистолета.

Вследствие оперативных действий сотрудников полиции удалось выяснить личность стрелявшего. Ведется его розыск. Назначены экспертизы. Ведется расследование.