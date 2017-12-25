Билайн совместно с Америабанком запускает онлайн-платформу для осуществления платежей pay.beeline.am

Компания Beeline и Америабанк объявляют о запуске платформы pay.beeline.am, которая позволяет с помощью банковской карты онлайн оплачивать услуги Beeline и других компаний. Как передает «Арменпресс» , платформе pay.beeline.am можно объединить оплату всех услуг в общую «корзину» и оплатить все одной транзакцией. Пользователи также могут сгруппировать услуги для удобного доступа и оплаты их в будущем. Кроме того, Beeline стал первым оператором в Армении, предоставившим клиентам услугу «Автоматический платеж» благодаря которой, при наличии задолженности за определенную услугу или группу услуг, система автоматически произведет оплату. Клиент заранее получит SMS о предстоящем платеже. Пользователь может прикрепить платежную карту к личной странице и осуществлять платежи без ввода карточных данных.Америабанк предоставил возможность совершать онлайн-транзакции, включая оплату счетов за коммунальные услуги непосредственно с сайта Beeline. Онлайн-транзакции осуществляются через платежный инструмент vPOS, разработанный Америабанком, а системы VbV (Verified by VISA) и 3DSecure обеспечивают высокий уровень безопасности.«Для нас в первую очередь важно удобство наших клиентов, и мы предлагаем широкий выбор простых и удобных онлайн-решений. Клиенты могут активировать и выключать наши услуги онлайн, заказывать телефоны и SIM-карты и оплачивать услуги Beeline. И теперь, благодаря совместной с Ameriabank платформе, пользователи могут оплачивать онлайн не только услуги Beeline, но и других компаний без комиссий и потери времени», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.«Придавая важность развитию онлайн-сервисов, мы продолжаем внедрять нововведения и в то же время приветствуем новые инициативы, внося в них свой вклад. Очередной проект сотрудничества между Америабанком и Beeline нацелен на обеспечение максимального удобства для клиентов и предоставление новых возможностей онлайн-платежей для владельцев карт ArCa, Visa и MasterCard любого банка», - сзаявила директор по технологиям и операциям Америабанка Бурастан Мовсисян. Чтобы использовать сайт pay.beeline.am, необходимо ввести номер фиксированного телефона или персональный код коммунальной услуги, данные банковской карты и сумму для оплаты. Присутствует опция просмотра квитанций о платежах предыдущих месяцев, которые можно распечатать или отправить по электронной почте.

Дополнительную информацию можно получить на сайте https://pay.beeline.am, связавшись с компанией через официальную страницу Beeline Armenia в Facebook или по бесплатному номеру 0611.

ЗАО «ВЕОН Армения» (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 235 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами “Билайн”, “Киевстар”, “Wind”, “Mobilink”, “Banglalink” и “Djezzy”. За более подробной информацией обращайтесь: www.veon.com

ЗАО «Америабанк» – один из наиболее динамично развивающихся банков Армении, является одним из самых крупных и стабильных финансовых учреждений страны. Будучи первым инвестиционным банком страны, Америабанк начиная с 2007 г. предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг. В настоящее время Америабанк – универсальный банк, предлагающий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские продукты в комплексном пакете. Для более подробной информации посетите www.ameriabank.am