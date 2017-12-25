Ученые нашли секрет женской стройности

Люди с более высоким доходом и имеющие хорошее образование реже сталкиваются с ожирением. Таковы выводы американских ученых, опубликованные на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные, полученные за 2011 — 2014 годы в рамках Национальной программы проверки здоровья и питания. Среди женщин из самых бедных слоев ожирением страдали 45,2 процента принявших участие в исследовании. Этому недугу были подвержены 42,9 процента женщин из среднего класса. Среди женщин с высоким доходом толстых оказалось 29,7 процента.

Одновременно выяснилось, что чаще ожирение наблюдается у малообразованных слоев. При этом внятного объяснения этому феномену до сих пор нет. Ученые связывают уровень образования с пониманием важности следить за своим здоровьем.