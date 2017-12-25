Лавров надеется, что в США не вынашивают планы военного решения ситуации вокруг КНДР
Москва надеется, что США не вынашивают планы военного решения ситуации вокруг Корейского полуострова. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
"Не думаю, что кто-либо, находясь в здравом уме, хотел бы войны на Корейском полуострове. Не думаю, что кто-то сознательно ведет дело к такой развязке, как минимум надеюсь, что это неправда. Хотя намеки на это звучат", - сказал он.
Москва рассчитывает, что в США есть те, кто понимает необходимость разрядки напряженной ситуации вокруг КНДР, отметил Лавров.
"Рассчитываем, что в США есть такие люди, которые понимают необходимость разрядить эту очень напряженную ситуацию и перейти к политико-дипломатическому решению", - заявил глава российского МИД.