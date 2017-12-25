Ведется расследование по поводу ящика, обнаруженного на территории Национального политехнического университета Армении

25-го декабря, в 10:15, в полиции Армении был получен сигнал о том, что на территории Национального политехнического университета Армении под елкой обнаружен подозрительный ящик. Как передает «Арменпресс», начальник отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян сообщил, что на место происшествия выехала группа в составе сотрудников различных подразделений, которые, вскрыв ящик, перенесли его в безопасное место.

«По предварительным данным, в ящике были обнаружены две бутылки коньяка, наполненные жидкостью неизвестного происхождения, пластилин, маломощный аккумулятор, металлические провода и хлопушки, имитирующие взрывное устройство.Найденные предметы, не представляющие никакой угрозы, были изъяты. Обстоятельства инцидента выясняются. Назначены экспертизы. Ведется следствие»,- сообщил начальник отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.