Президент Армении Серж Саргсян принял участие в итоговом заседании Совета попечителей фонда ЕГУ

Президент Республики Армения, председатель совета попечителей Ереванского государственного университета Серж Саргсян сегодня в зале заседаний научного совета университета принял участие в итоговом заседании Совета попечителей фонда «Ереванский государственный университет». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Члены Совета обсудили и одобрили отчёт ректора относительно работ, выполненных по основным направлениям деятельности ЕГУ в течение 2016-2017 учебного года, оценив деятельность университета в отчётный период как удовлетворительную.

В рамках вопросов повестки дня ректор Арам Симонян представил членам Совета сообщение об исполнении доходов и расходов ЕГУ, которое принято к сведению. На утверждение совета представлен также план доходов и расходов ЕГУ в 2018 финансовом году, структура ЕГУ в 2018 году и штатное расписание.

Кроме вопросов повестки дня обсуждались также текущие вопросы, президент Саргсян ответил также на интересовавшие членов Совета вопросы.

В конце заседания президент поздравил членов Совета попечителей ЕГУ и высказал добрые пожелания по случаю предстоящих праздников Нового года и Святого Рождества.

В своей поздравительной речи президент коснулся уходящего 2017 года, назвав его успешным с точки зрения достижений и проведенной работы. Это, по его словам, является благоприятным фундаментом для укрепления успехов как в сферах экономики, внешней политики, так и в других отраслях.

«Но основной считаю работу, проведенную после выборов в стране в сферах безопасности и обороны. Наши вооруженные силы в течение этого года были оснащены вооружением, также были проведены и проводятся многочисленные реформы. Убежден, в случае сохранения подобных темпов, в сфере безопасности, точнее, в вооруженных силах Армении не будет никаких проблем», – отметил Серж Саргсян

«И чем эффективнее каждый из нас на своем месте будет работать, тем успешней будет развиваться наша страна.

У нас нет никаких проблем по части активности студентов, у нас нет никаких проблем с выслушиванием любых предложений, однако, считаю, пришло время, чтобы каждый из нас сперва исполнял свои обязанности, а уж потом начинал учить других, как им выполнять свои», – подчеркнул президент.

“Предложения, вновь повторюсь, это нормально, проведение обсуждений – тоже нормально, без этого не может развиваться наше общество. Однако, когда по итогам обсуждений принимаются решения, задачей каждого из нас должно стать реализация этих решений. Желаю, чтобы в 2018 году каждый из нас жил с осознанием этого”, – указал президент.

Желаю, чтобы в ваших семьях царило тепло, чтобы вы все были в согласии и гармонии, прежде всего, с самим собой, а затем – с остальными. Желаю, чтобы в нашей стране царил мир», – отметил президент С. Саргсян.