Вследствие столкновения с боевиками из PKK, турецкие ВС понесли новые потери
Вследствие столкновения с боевиками из Рабочей партии Курдистана (PKK) в провинции Шемдинли губернии Хаккар в Турции, турецкие ВС понесли новые потери.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Доган».
Вследствие столкновения с боевиками из Рабочей партии Курдистана были убиты 2 турецких военнослужащих, еще один был смертельно ранен привзрыве самодельного взрывного устройства.Вследствие столкновения с боевиками из Рабочей партии Курдистана были ранены 3 турецких военнослужащих.
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