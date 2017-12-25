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Вследствие столкновения с боевиками из PKK, турецкие ВС понесли новые потери


Вследствие столкновения с боевиками из Рабочей партии Курдистана (PKK) в провинции Шемдинли губернии Хаккар в Турции, турецкие ВС понесли новые потери.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Доган».

Вследствие столкновения с боевиками из Рабочей партии Курдистана были убиты 2 турецких военнослужащих, еще один был смертельно ранен привзрыве самодельного взрывного устройства.

Вследствие столкновения с боевиками из Рабочей партии Курдистана были ранены 3 турецких военнослужащих.


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