Вследствие столкновения с боевиками из PKK, турецкие ВС понесли новые потери

Вследствие столкновения с боевиками из Рабочей партии Курдистана (PKK) в провинции Шемдинли губернии Хаккар в Турции, турецкие ВС понесли новые потери.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Доган».

Вследствие столкновения с боевиками из Рабочей партии Курдистана были убиты 2 турецких военнослужащих, еще один был смертельно ранен привзрыве самодельного взрывного устройства.

Вследствие столкновения с боевиками из Рабочей партии Курдистана были ранены 3 турецких военнослужащих.