Назван главный аксессуар весны 2018 года

Самым модным аксессуаром весны следующего года назвали объемные серьги. К такому выводу пришли эксперты модного издания WWD, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Женщинам настоятельно советуют выбирать именно графические узоры, а также украшения, выполненные в виде квадрата, треугольника или круга.