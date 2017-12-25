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Назван главный аксессуар весны 2018 года


Самым модным аксессуаром весны следующего года назвали объемные серьги. К такому выводу пришли эксперты модного издания WWD, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Женщинам настоятельно советуют выбирать именно графические узоры, а также украшения, выполненные в виде квадрата, треугольника или круга.




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