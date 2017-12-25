Большинство россиян пожалели о распаде СССР

Количество граждан России, жалеющих о развале Советского Союза, достигло максимума с 2009 года и достигло 58 процентов. При этом 25 процентов не жалеют об этом, а 16 процентов затруднились ответить. Таковы данные соцопроса, проведенного «Левада-Центром». Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Интерфакс».

Из тех, кто расстроен крахом СССР, 54 процента больше всего сожалеют о распаде единой экономической системы, 36 процентов — потерей чувства принадлежности к великой державе, 34 процента — ростом взаимного недоверия, 26 процентов — разрушением связей с родственниками и друзьями.

52 процента россиян считают, что распада Советского Союза можно было избежать. В неизбежности распада уверены 29 процентов, а 19 процентов затруднились с ответом.