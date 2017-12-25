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Выяснилось содержимое ящика, обнаруженного под елкой на территории Национального политехнического университета Армении


25-го декабря, в   10:32, спасательная служба Армении получила сигнал о том, что на территории Национального политехнического университета Армении, по адресу ул. Терьяна, 105/6, под елкой нашли подозрительный ящик.

На место оперативно прибыли группы различных управлений полиции, спасатели и представители Службы национальной безопасности Армении.  Оперативники поработали на месте происшествия, по предварительным данным, в ящике были 2 бутылки спиртного и игрушечная хлопушка.  


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