Выяснилось содержимое ящика, обнаруженного под елкой на территории Национального политехнического университета Армении

25-го декабря, в 10:32, спасательная служба Армении получила сигнал о том, что на территории Национального политехнического университета Армении, по адресу ул. Терьяна, 105/6, под елкой нашли подозрительный ящик.

На место оперативно прибыли группы различных управлений полиции, спасатели и представители Службы национальной безопасности Армении. Оперативники поработали на месте происшествия, по предварительным данным, в ящике были 2 бутылки спиртного и игрушечная хлопушка.