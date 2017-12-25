Благодаря абонентам Ucom семья Караханянов отпраздновала новоселье

Благодаря благотворительному проекту «Давайте содержать детей в семьях», реализуемого совместными усилиями Фонда Ucom и World Vision Армения, на средства, пожертвованные абонентами Ucom, в одной из общин Сисианского региона стало возможным приобрести дом для семьи Караханянов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью компании Ucom.

Спустя 27 лет семья Караханянов наконец обрела свой дом, который был куплен в результате успешного сотрудничества между компаниями Ворлд Вижн Армения и Ucom, а также был меблирован при поддержке компании Ворлд Вижн.

Уже ровно год, как семья включена в программу Ворлд Вижн по “Сокращению масштабов нищеты и поэтапного развития”, в рамках которой ведется интенсивная социальная работа.

Оказавшаяся на грани крайней нищеты семья Караханянов проживала в здании клуба, имеющего четвертую степень аварийности. Уже 7 лет, как отец семьи в одиночку заботится о своих 6 детях. Отсутствие женской руки в доме привело к усугублению черты бедности. Существует ряд проблем: неблагоприятные социально-экономические условия, отсутствие элементарных навыков ведения хозяйства, плохие санитарно-гигиенические условия самого места жительства и детей. Одна из девочек ночует не дома, а у соседей, остальные дети большую часть дня проводят в домах у соседей и знакомых.

“Я только вернулся из армии, и как только мы переедем в новый дом, куплю мешок муки, испеку лаваш, чтобы дети в нашем доме больше никогда не голодали”, - решил Артур, старший ребенок в семье.

“Сегодня абоненты Ucom сделали невероятно доброе дело благодаря пожертвованиям, собранным посредством отправленных ими SMS-сообщений. Усилия тысяч сердобольных абонентов привели к тому, что Караханяны отпразднуют свой Новый год в теплой, уютной, светлой и доброй семейной атмосфере, о которой мечтают почти целую жизнь”, - отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

“Важнейшим акцентом в работе с семьями, оказавшимися в условиях крайней нищеты, является то, что наряду с материальной поддержкой необходимо также развивать навыки ведения самостоятельной жизни, чтобы семья могла достойно жить, без вмешательства извне. Ворлд Вижн продолжит работу с Караханянами, чтобы через некоторое время совместными усилиями добиться желаемого результата”, - отметил директор программ Ворлд Вижн Армения Жирайр Эдилян.

Программа «Давайте содержать детей в семьях», реализуемая совместными усилиями Фонда Ucom и World Vision Армения, дает возможность абонентам Ucom ежемесячно жертвовать 200 или 500 драмов в месяц, путем отправления SMS-сообщений на короткие номера 1234 или 5678. В конце месяца Фонд Ucom удваивает собранную за месяц сумму и направляет ее на реализацию проекта. В рамках проекта нуждающиеся семьи получают средства и оборудование, позволяющие обеспечить создание стабильного источника дохода и возможности воспитания детей в семье.

Подводя итоги программы, можно сказать, что сотрудничество в течение последних двух лет позволило 66 детям остаться в семье – многие из них вернулись домой из специальных учреждений по уходу за детьми. Социально необеспеченным семьям таких детей были предоставлены средства и оборудование, которые позволили взрослым создать свой стабильный источник дохода и растить собственных детей в семьях.