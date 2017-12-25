Новое соглашение с ЕС будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест в Армении: главный переговорщик ЕС

Осуществление положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом является, на самом деле, решающим. В случае осуществления перечня мероприятий, предусмотренных соглашением, европейские компании более активно будут инвестировать в Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор по сотрудничеству службы внешних связей ЕС по вопросам Восточного партнерства, РФ, Центральной Азии и ОБСЕ Люк Девинье.

-Представьте, пожалуйста, какие перспективы открываются в связи с подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом?

-В экономическок смысле, здесь имеются ощутимые преимущества. В частности, сближение экономического законодательства Армении с европейскими стндартами позволит привлечь инвесторов. Таким образом, новое соглашение с ЕС будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест в Армении.

Внедрение евростандартов позволит ввозить товары из Армении в страны ЕС, способствуя, в том числе, росту перерабатывающей промышленности. Соглашение предусматривает открытие рынка услуг для обеих сторон, что предполагает возможность для европейских компаний оказывать услуги в Армении и наоборот.

Кроме того, соглашение предусматривает общий рынок для госзакупов, т.е., европейские компании смогут участвовать в конкурсах на госзакупы в Армении и наоборот.

-Вы являлись главным переговорщиком и во время переговоров по предыдущему соглашению, и во время переговоров по нынешнему соглашению со стороны ЕС. Какова основная разница в этих двух соглашениях, с учетом того, что в первом предусматривались элементы свободной торговли?

-Разница в том, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом не предусматривает льготной торговли, тем не менее, в нем есть положения, которые положительно скажутся на торговле и инвестициях, кроме того, Армения пользуется льготами режима GSP+, что позволяет 1/3 армянских товаров ввозить в ЕС без таможенных пошлин.

-При переговорах по любому документу бывают пункты, по которым трудно достичь консенсуса. Можете ли вт назвать таковые в санном случае и сказать, как противоречия были преодолены?

-Конечно, по некоторым пунктам было трудно вести переговоры. Например, по поводу свободного передвижения людей. Было затруднительно и введение уважения к европейским наименованиям – например, Коньяк (Cognac). Тем не менее, нам удалось преодолеть все трудности, благодаря конструктивному подходу армянской стороны под руководством министра экономического развития и инвестиций Армении Сурена Караяна.

- Сомнения, которые выражаются в связи с этим документом, в основном, связаны с осуществлением его положений. Видите ли вы препятствия в этом направлении?

- Осуществление положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом является, на самом деле, решающим. Все предлагаемые соглашением преимущества зависят от внедрения его положений. В частности, предполагается применение нового армянского экономического законодательства, основанного на европейских стандартах. Я надеюсь, что Армения и ЕС смогут придти к согласию по поводу дорожной карты этих изменений, по всем отраслям, до первой половины 2018-го года. Законодательная работа в НС Армении может начаться после ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

-Планируется ли особая финансовая помощь со стороны ЕС при осуществлении взятых ею на себя обязательств, не учитывая программу «Single Support Framework 2»?

-В рамках программы «The EU Single Support Framework» ЕС предоставит Армении финансовую помощь в размере 160 млн евро, в течение 2017-2020 годов, по 3 направлениям. Первое направление – экономическое развитие и возможности рынка, второе – укрепление институтов и хорошего менджмента, третье – отрасли связи, энергоэффективности, экологии, климатических изменений.

Кроме ого, «Single Support Framework» включает тазвитие потенциалов и институтов, направленных на осуществление пунктов Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Кроме того, выделены направления по обеспечению энергетической безопасности и источников восстанавливаемой энергетики, на эти программы ЕС выделит около 24 млн евро, в течение 2017-2020 годов.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.