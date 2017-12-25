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Токио возобновляет финансирование ЮНЕСКО


Правительство Японии приняло решение возобновить финансирование Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которое в октябре 2016 года было прекращено фактически в знак протеста против ее решения о включении в Список Всемирного наследия документов о резне в китайском городе Нанкин в 1937 году. Теперь же Токио изменил свою политику, оценив намерение руководства ЮНЕСКО впредь избегать вопросов, вызывающих политическое напряжение. Как передает Арменпресс, об этом сообщает 25 декабря телеканал NHK.

Японский вклад в бюджет организации в размере $35 млн будет переведен до конца декабря. Прекращение финансирования со стороны Токио было тяжелым ударом, поскольку на него приходилось 10,8% доходов ЮНЕСКО.

 

 




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