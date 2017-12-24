СМИ: сирийские войска отразили атаку террористов к югу от Алеппо

Бойцы сирийской армии ликвидировали угрозу прорыва террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на участке фронта к югу от Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщается на сайте издающейся в Дамаске газеты

Al Watan.



Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по данным издания, бандформирования атаковали позиции правительственных сил со стороны населенного пункта Хан-Тоуман, но получили отпор. Сирийская артиллерия нанесла удары по противнику, уничтожив танк, две бронемашины, несколько орудий и пять пикапов с пулеметами. По сведениям военного источника, боевики потеряли свыше 30 человек убитыми.

Как указывает Al Watan, нападение "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников преследовало цель сорвать операцию, которую готовит сейчас сирийское командование на южном и юго-западном фронте под Алеппо. Перед войсками поставлена задача вернуть участки стратегического шоссе Дамаск - Алеппо, контроль над которыми был утрачен два года назад, а также развернуть наступление на военный аэродром Абу-Зухур.

Армия и ополченцы ведут бои с бандами "Джебхат ан-Нусры" на севере провинции Хама (220 км от Дамаска) на линии Мшейрфа - Эль-Латамана и в районе населенных пунктов Джаббурин и Машруа к северу от Хомса (165 км от Дамаска).

Фото - REUTERS/Ammar Al-Bushy/ТАСС

