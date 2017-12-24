«Армянский Каритас» поздравил с Новым годом 60 пожилых и 40 детей в Арташате

В канун нового года благотворительная общественная организация «Армянский Каритас» пригласила на утренник «Домашняя забота» 60 пожилых и 40 детей в Арташате. В зале были накрыты столы с угощением, которое работники центра готовили всю ночь.

Поздравить дедушек и бабушек пришли воспитанники внешкольного центра. В песнях и танцах пожилые не отставали от молодых.

Руководитель программы организации «Армянский Каритас» Гаяне Ованисян подчеркнула, что для них большая честь заботиться о старшем поколении, которое обустраивало родную страну в мирное время и воевало за нее в войну. «Так что воздавать им должное – наш святой долг», - сказала она.

В завершение мероприятия цент подарил старикам теплую одежду.

А днем раньше в Арташате организация устроила праздник для детей из необеспеченных семей и сирот, в рамках программы «Маленький принц». Им тоже подарили игрушки и теплую одежду.

Лилит Мачкалян