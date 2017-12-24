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«Армянский Каритас» поздравил с Новым годом 60 пожилых и 40 детей в Арташате


В канун нового года благотворительная общественная организация «Армянский Каритас» пригласила на утренник «Домашняя забота» 60 пожилых и 40 детей в Арташате. В зале были накрыты столы с угощением, которое работники центра готовили всю ночь.

Поздравить дедушек и бабушек пришли воспитанники внешкольного центра. В песнях и танцах пожилые не отставали от молодых.

Руководитель программы организации «Армянский Каритас» Гаяне Ованисян  подчеркнула, что для них большая честь заботиться о старшем поколении, которое обустраивало родную страну в мирное  время и воевало за нее в войну. «Так что воздавать им должное – наш святой долг», - сказала она. 

В завершение  мероприятия цент подарил старикам теплую одежду.

А днем раньше в Арташате организация устроила праздник  для детей из необеспеченных семей и сирот, в рамках программы  «Маленький принц». Им тоже подарили игрушки и теплую одежду.

 

 Лилит Мачкалян

 

 

 

 

 




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