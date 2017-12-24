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Представлен символический приз лучших спортсменов Армении 2017г.


Министерство по вопросам молодежи и спорта РА  представило символический приз «10 лучших спортсменов Армении 2017г.».

Как передает Арменпресс, согласно приказу министра по вопросам молодежи и спорта РА от 17 июля-2017 «О порядке организации и проведения конкурса "10 лучших спортсменов Армении"» и «Об утверждении критериев отбора 20 лучших кандидатов для  участия в конкурсе "10 лучших спортсменов Армении"» № 143-Ա/1, определен порядок SMS-голосования и список спортсменов-участников конкурса и их достижений.

 SMS-голосование проводится с 11 по 25 декабря (до 18։00 часов). На официальном сайте  Министерства по  вопросам молодежи и спорта  www.msy.am опубликован список спортсменов, участвующих в конкурсе (в алфавитном порядке). Номер спортсмена, которому отдано предпочтение, следует отправить на короткий номер 10-06.

В течение  указанного периода голосования с  одного абонентского номера можно отправить только одно SMS-сообщение (стоимость – 50 драмов).




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