Представлен символический приз лучших спортсменов Армении 2017г.

Министерство по вопросам молодежи и спорта РА представило символический приз «10 лучших спортсменов Армении 2017г.».

Как передает Арменпресс, согласно приказу министра по вопросам молодежи и спорта РА от 17 июля-2017 «О порядке организации и проведения конкурса "10 лучших спортсменов Армении"» и «Об утверждении критериев отбора 20 лучших кандидатов для участия в конкурсе "10 лучших спортсменов Армении"» № 143-Ա/1, определен порядок SMS-голосования и список спортсменов-участников конкурса и их достижений.

SMS-голосование проводится с 11 по 25 декабря (до 18։00 часов). На официальном сайте Министерства по вопросам молодежи и спорта www.msy.am опубликован список спортсменов, участвующих в конкурсе (в алфавитном порядке). Номер спортсмена, которому отдано предпочтение, следует отправить на короткий номер 10-06.

В течение указанного периода голосования с одного абонентского номера можно отправить только одно SMS-сообщение (стоимость – 50 драмов).

