Спасатели вывели застрявшие машины  

24 декабря в 02:54 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что близ села Шатин Вайоцдзорской области автомобиль застрял в грязи.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 17 км дороги Егегнадзор-Шатин автомобиль застрял в грязи.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели вытащили из грязи застрявшую машину ВАЗ-2107 с г/н 34 VN 542 (водитель А.Т.).

24 декабря в 00։46 часов поступило сообщение о том, что на 9-й ул. ереванского района Харберд, в дачном поселке, автомобиль Opel застрял в грязи, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 17 км дороги Егегнадзор-Шатин автомобиль застрял в грязи.

Спасатели вытащили из грязи застрявшую машину Opel с г/н 34 RD 727 (водитель С.Н.).

23 декабря в 18:19 часов поступило сообщение о том, что близ кладбища ереванского района Нубарашен автомобиль BMW застрял в грязи, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 17 км дороги Егегнадзор-Шатин автомобиль застрял в грязи.

Спасатели вытащили из грязи застрявшую машину BMW с г/н 35 GT 938 (водитель Э.Н.).

23 декабря в 15:17 часов поступило сообщение о том, что близ города Раздан на трассе Ереван-Севан автомобиль ВАЗ-2121 застрял в сугробе, необходима помощь спасателей.

На место выехала оперативная группа спасателей.

Выяснилось, что на 35 км дороги Ереван-Севан автомобиль застрял в сугробе.

Спасатели вытащили из сугроба застрявшую машины ВАЗ-2121 с г/н 98 RV 008 (водитель А.М., 1 пассажир) и ВАЗ-2121 с г/н 77 LV 707 (водитель А.Г., 2 пассажира).

23 декабря в 15:05 часов поступило сообщение о том, что близ села Канакераван Котайкской области в туннеле Шрджанцик автомобиль ВАЗ-2107 застрял в грязи, необходима помощь.

На место выехал спасательский отряд особого назначения.

Спасатели вытащили из грязи застрявшую машину ВАЗ-2107 с г/н 200 SU 02 (водитель Д.З.).