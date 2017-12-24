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Спасатели вывели застрявшие машины  


24 декабря в 02:54 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что  близ села Шатин Вайоцдзорской области  автомобиль застрял в грязи.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что  на 17 км дороги Егегнадзор-Шатин автомобиль  застрял в грязи.  

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели вытащили из грязи застрявшую машину ВАЗ-2107 с г/н 34 VN 542 (водитель А.Т.).

24 декабря в 00։46 часов  поступило сообщение о том, что  на 9-й ул. ереванского района Харберд, в дачном поселке,  автомобиль Opel  застрял в грязи, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что  на 17 км дороги Егегнадзор-Шатин автомобиль  застрял в грязи.  

Спасатели  вытащили из грязи застрявшую машину Opel  с г/н 34 RD 727 (водитель С.Н.).

23 декабря в 18:19 часов  поступило сообщение о том, что  близ  кладбища ереванского района Нубарашен   автомобиль BMW  застрял в грязи, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что  на 17 км дороги Егегнадзор-Шатин автомобиль  застрял в грязи.  

Спасатели  вытащили из грязи застрявшую машину BMW  с г/н 35 GT 938  (водитель Э.Н.).

23 декабря в 15:17 часов   поступило сообщение о том, что  близ города Раздан на трассе Ереван-Севан автомобиль ВАЗ-2121 застрял в сугробе, необходима помощь спасателей.

На место выехала  оперативная группа спасателей.

Выяснилось, что  на 35 км дороги Ереван-Севан автомобиль  застрял в сугробе.  

Спасатели  вытащили из сугроба застрявшую машины ВАЗ-2121 с г/н 98 RV 008  (водитель А.М., 1 пассажир) и ВАЗ-2121 с г/н 77 LV 707  (водитель А.Г., 2 пассажира).

23 декабря в 15:05 часов  поступило сообщение о том, что  близ  села Канакераван Котайкской области в туннеле Шрджанцик   автомобиль ВАЗ-2107  застрял в грязи, необходима помощь.

На место выехал спасательский отряд особого назначения.

Спасатели  вытащили из грязи застрявшую машину ВАЗ-2107  с г/н 200 SU 02 (водитель Д.З.).




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